Mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Totem Story Farm klasik oyunlar arasına hızlı bir giriş gerçekleştirdi.

Enixan ekibi tarafından geliştirilen ve geliştiricinin başarılı mobil oyunlarından bir tanesi haline gelen Totem Story Farm ile gizemli anlara imza atmaya hazırlanın. Büyük ve zengin bir hikâyenin tam ortasına giriş yapacağımız oyunda içeriklerin sadeliği ve sürükleyici yapı oyuncuları epey etkileyecek.

Zamanda yolculuk yapacağımız mobil klasik oyununda çeşitli nesne ve araçlar üretecek, bahçe ekip biçecek, kayıp dünyaların sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacak, kısaca hem gerçekçi hem de fantastik bir hikâyenin ortasına dalış yapacağız.

İnsanların ve hayvanların yer aldığı oyun içerisinde bizleri oldukça zengin bir kontrol seçenekleri de bekliyor olacak.

Android ve iOS platformunda tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.4 olarak değerlendirildi.