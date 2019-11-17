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Totem Story Farm 1.0.40 (ios)
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  5. Totem Story Farm - İOS İçin Klasik Oyunudur

Totem Story Farm

1.0.40
ios
Totem Story Farm
ÜCRETSİZ
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Zengin bir hikâyeye ortak olacağız.

Totem Story Farm Ekran Görüntüleri - 1
Totem Story Farm Ekran Görüntüleri - 2
Totem Story Farm Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mobil platformda oynaması ücretsiz olarak  yayınlanan Totem Story Farm klasik oyunlar arasına hızlı bir giriş gerçekleştirdi.

Enixan ekibi tarafından geliştirilen ve geliştiricinin başarılı mobil oyunlarından bir tanesi haline gelen Totem Story Farm ile gizemli anlara imza atmaya hazırlanın. Büyük ve zengin bir hikâyenin tam ortasına giriş yapacağımız oyunda içeriklerin sadeliği ve sürükleyici yapı oyuncuları epey etkileyecek.

Zamanda yolculuk yapacağımız mobil klasik oyununda çeşitli nesne ve araçlar üretecek, bahçe ekip biçecek, kayıp dünyaların sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacak, kısaca hem gerçekçi hem de fantastik bir hikâyenin ortasına dalış yapacağız.

İnsanların ve hayvanların yer aldığı oyun içerisinde bizleri oldukça zengin bir kontrol seçenekleri de bekliyor olacak.

Android ve iOS platformunda tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.4 olarak değerlendirildi.