TouchRetouch, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir işlevsel fotoğraf düzenleme uygulaması olarak dikkat çekiyor.

Basit ve işlevsel arayüzüyle dikkat çeken bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak karşımıza çıkan TouchRetouch, fotoğraflarınızdaki istenmeyen objeleri silmenize olanak sağlıyor. Bu tarz uygulamaları kullanmayı sevenlerin işlerini fazlasıyla halletmelerine olanak sağlayabilecek bir uygulama olarak nitelendirilebilecek TouchRetouch, kolay arayüzüyle dikkat çekiyor. Fotoğraflardaki gereksiz detayları basit yollarla temizleme imkanı sunan uygulama mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken uygulamalardan bir tanesi. Basit ve işlevsel arayüzüyle de dikkat çeken TouchRetouch, özellikle sivilce ve istenmeyen lekeler konusunda da harika işler yapmanıza olanak sağlıyor.

TouchRetouch uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.