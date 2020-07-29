İnanılmaz bir gol atmaya hazır mısınız? Bir sürü düşman ve çeşitli engellerle acele edin. Bitiş çizgisine ulaşmak için elinizden geleni yapmaya çalışın. Karakterinizi hareket ettirmek için ekranı kaydırın.

Touchdown Master arkadaşlarınıza anlatmak isteyeceğiniz heyecan verici ücretsiz bir oyundur. Tamamen yeni bir hikayenin üyesi olun. Bireysel puan sistemi, aksiyonun merkezinde kaldığınız için size oyun parası kazandırır.

Benzersiz kontrol şeması ile topu havaya fırlatarak ve kontrol ederek sezgisel oyuncu kontrolünü ele alın.

Alandan ayırın: Spread, Smashmouth, West Coast ve Vertical gibi her yeni saldırı planı ile becerilerinizi mükemmelleştirin. Puanları tablosuna nasıl yerleştirdiğiniz ve rakiplerinizi nasıl düşürdüğünüzün tamamen kontrolü sizde.

Touchdown Master Android için geliştirilmiş bir arcade oyundur.