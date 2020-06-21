Touchdrawn oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir spor oyunudur.

Bildiğiniz Amerikan Futbolu oyununda biraz farklı olan bu oyunda yapmanız gerekenler çok basit. Anahtara ulaşmak için saha içerisinde parmağınla bir yol oluşturmalısın. Fakat bu yolu oluştururken hem rakip oyunculara hem de zamanlamaya çok dikkat etmelisin. Eğer zamanından erken koşmaya başlarsan rakip oyuncun seni yakalayıp topu elinden alır. Bu nedenle aklınızı çalıştırıp kendi stratejinizi oluşturmalısınız.

Bu yarıştığınız alan her bölümde değişecektir. Fakat değişmeyen bir şey varsa o da yoluna sürekli engeller çıkacağıdır. Önemli olan senin bu engelleri nasıl aştığın. Birkaç denemeden sonra kolayca alışabileceğiniz karmaşık olmayan bir oyun. Ayrıca renkli atmosferi ve güzel tasarımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Bu tarz spor oyunları oyunseverler tarafından fazlasıyla ilgi görüyor. Eğer sen de spor oyunlarını veya böyle pratik strateji oyunlarını seviyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.