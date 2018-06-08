Tour de France 2018, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir bisiklet sürme oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Realistik kontrollerin ve heyecan verici atmosferin yer aldığı oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bisiklet sürme simülasyonu olan Tour de France 2018, kendi takımınızı kurup dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ettiğiniz bir oyundur. Stratejik hamleler yaparak ilerlemeye çalıştığınız oyunda dünya çapında düzenlenen turnuvalara katılım sağlayarak mücadele ediyor ve büyük ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Hepsi birbirinden zorlu ve gerçekçi 30 farklı piste sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. 150'den fazla profesyonel bisiklete de sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Hızlı ve tempolu olarak nitelendirebileceğim Tour de France 2018, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Eğer bisiklet sürmekten zevk alıyorsanız oldukça hoşunuza gidebilecek bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Tour de France 2018 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.