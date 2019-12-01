Mobil platformda spor oyunları arasında boy gösteren ve 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Tour de France 2019, nefes kesen bisiklet yarışlarına katılarak sayısız turnuvada yarışabileceğiniz ve birinci olmak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Gerçekçi yarış sahneleri ve etkileyici grafikleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, kendi takımınızı kurarak yetenekli ve hızlı bisiklet sürücüleriyle zorlu yarışlar yapmak ve birinci olarak kupalar kazanmaktır.

Takımınıza dilediğiniz bisiklet yarışçısını alabilir ve antrenmanları bizzat kendiniz düzenleyebilirsiniz. Yarışlarda kontrolü elinizde tutarak hataya yer vermeden hızla ilerleyebilir ve rakiplerinizi tek tek geçerek bitiş çizgisine doğru süratle gidebilirsiniz.

Seviye atladıkça farklı bisikletlerin ve yarışçıların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca Yarışlarda başarılı olarak puan toplayabilir ve ekipmanlarınızı geliştirerek daha iyi yarışlar çıkarabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sorun yaşamadan oynayacağınız Tour de France 2019, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir bisiklet yarış oyunu olarak öne çıkmaktadır.