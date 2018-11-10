Towar.io gündelik bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Güçlü bir ordunun komutanı ol. Ordunuzu güçlendirirken rakiplerinizi gözetlemeyi ihmal etmeyin. Bu zorlu strateji savaşında kazanan taraf olun.

Çok yapılı bir strateji oyunu olan Towar.io'da farklı askerleri yönetin, yeni birlikle kurun. Yardımcılarınız uyarılarını dinleyin ve bir komutan olarak en önde savaşın. Kuvvetlerinizin sayısını ve gücünü arttırırken düşman kalelerini ele geçirmek için savaşta çarpış. Diğer oyuncularla ittifaklar kur ve askerlerini zafere taşı.

Sonsuz türde taktiğe yer veren oyunda gerçek zamanlı çevrimiçi savaşlarda bulunun. Bu oyunda yenmek de var, yenilmek de! Asla pes etme ve ordunu yönet.