Tower Breaker - Hack & Slash

Bir şeytan ol ve tüm kuleleri fethet. Hamleni yap, savunmanı gerçekleştir ve en sonunda saldırı kozunu oyna. Unutma her şeyin sonunda düşmanı patlatacak ve onu öldürecek duruma gelmelisin.

Güçlü bir savaşçının düşman ordularını ezmesine yardım edin. Kulenin tepesine ulaşın ve bu kahraman ile birlikte düşmanlara meydan okuyun. Kupaları topla, kıyafeti, kalkanları ve kılıçları geliştir. Kahramanınıza zor savaşlarda yardımcı olacak bir evcil hayvan alın. Yeni seviyeleri ve kuleleri açmak için devasa patronları alt et. Basit ve eğlenceli aksiyon oyunu "Tower Breaker"da vurun, kırın, parçalayın ve düşmanları katledin.

Tower Breaker Özellikleri