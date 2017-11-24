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Tower Fortress 1.03 (ios)
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  4. Tower Fortress - iOS için Aksiyon Oyunu

Tower Fortress

1.03
ios
Tower Fortress
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi
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Güçlü silahları kontrol edebileceğiniz bir mobil oyun

Tower Fortress, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Heyecanlı sahnelerin yer aldığı oyunda düşmanların üstesinden geliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Harika bir atmosfer sunan Tower Fortness oyunu, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir aksiyon oyunudur. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda birbirinden güçlü düşmanların üstesinden de gelmeye ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Mistik bir atmosfere sahip olan oyunda garip yaratıklar da yer alıyor. Retro tarzında piksel grafiklerle donatılmış olan oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. Birbirinden farklı dünyalarda oynayabileceğiniz oyunda harika deneyimler edinebiliyorsunuz. Farklı yeteneklerinizi de açığa çıkarabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Can sıkıntınızı geçirmek için oyun arayışındaysanız Tower Fortress tam size göre diyebilirim.

Tower Fortress oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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