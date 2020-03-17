Tower Run, reflekslerinizi sınayıp eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Oyunda en uygun zamanda ekrana dokunarak engellerin üzerinden zıplamaya çalışıyorsunuz. İnsan kuleleri yapmaya çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda kolay bir oynanış yer almakta. En iyi zamanlamayı yapmak için mücadele etmeniz gereken oyunda birbirinden zorlu onlarca bölümü tamamlamak için mücadele etmeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız eğer Tower Run oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor. Renkli görselleriyle de ön plana çıkan Tower Run oyununu sakın kaçırmayın.

Tower Run oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.