Hem online hem de online olmadan rahatlıkla oynanabilen Towerlands ile aksiyon dolu anlar yaşamaya hazır olun.

Mobil strateji oyunu olarak lansmana çıkan ve günümüzde iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başaran Towerlands başarılı grafikler çizmeye devam ediyor.

Kule savunma oyunu olarak adından bahsettiren yapım içerisinde oyuncular kendi kalelerini kuracak, ordularını kuracak ve üç farklı düşmana karşı savaşacaklar.

Hayatta kalmanın önemli olduğu yapım da ordumuzu güçlendirebilecek, farklı taktik ve stratejiler uygulayabileceğiz.

6 farklı bina türünün de yer aldığı oyun da 8 farklı konumda onlarca farklı savaş bizleri bekliyor olacak. Ses efektleri ile de desteklenen oyun zengin içeriği eşliğinde oyunculara sürükleyici bir hayatta kalma deneyimi sunacak.

Başarılı yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.