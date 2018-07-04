Town of Tides, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil macera oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Hikayesel bir oynanışa sahip olan oyunda bulmacaları çözüyor ve eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil macera oyunu olan Town of Tides, eşsiz atmosferi ve sürükleyici etkisiyle karşımıza çıkıyor. Mutlaka denemeniz gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda masal tadında bir oynanışa sahip oluyorsunuz. Piksel tarzı grafikleriyle de harika bir ortam sunan oyunda seçimlerinize göre sonlara ulaşabiliyorsunuz. Zorlu bulmacalarıyla da dikkat çeken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Basit bir oynanışa ve sürükleyici atmosfere sahip olan Town of Tides sizleri bekliyor.

Town of Tides oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.