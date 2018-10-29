Mobil klasik oyunları arasında yer alan Town Story ile telefonunuzda şeker patlatabilirsiniz.

Rengarenk içerikleri ve keyifli oynanışı ile 500 binden fazla oyuncuyu kendine hayran bırakan Town Story ücretsiz bir klasik oyundur. Oyun içerisinde farklı onlarca seviyeye sahip olan bulmacaları çözecek, evimizin bahçesini ve çevresini dekore edebileceğiz.

Oldukça geniş bir içeriğe sahip olan oyun da 80’den fazla farklı seviye yer alıyor. Yaratıcılığın ve eğlenceli atmosferin bir araya geldiği mobil yapım da kaliteli grafikler ve eğlenceli bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Diğer şeker patlatma oyunlarında olduğu gibi Town Story’de de aynı cins ve renkteki şekerleri alt alta veya da üst üste getirerek yok etmeye çalışıyoruz. Daha sonrada bölümü tamamlayarak bir sonraki adım olan dekorasyon işi için kollarımızı sıvıyoruz.

İyi oyunlar dileriz.