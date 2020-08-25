Büyüleyici bölümleri kırıp geçerek kasabada farklı bölgeleri açıp kasabayı yeniden inşa edeceksiniz. Aynı zamanda Alfred'in kayıp ninesinin de peşine düşeceksiniz. Bütün bu sırların arkasında kim varmış, hemen bulun!

Yüzlerce farklı bölümlerde farklı kombinasyonlarla patlatma yaparak ilginç detayları keşfedin.

Büyü ve gizemle dolu bu kasabada bölümleri geçerek Alfred'in kasabayı onarıp yeniden inşa etmesine katkıda bulunurken bir yandan da kayıp nineyi arayacaksınız.

Ana karakterimiz Alfred'in yanında onun kargası Vincent'le birlikte kasabada başka birçok daha karakter keşfedecek, onlarla birlikte maceraya atılacaksınız.

Burası gizemli bir kasaba. Burada ipuçlarını arayarak ve bölümleri atlayarak gizemi çözmeye çalışın!