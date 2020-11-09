Türkiye’nin en büyük oyuncak mağazası Toyzz Shop’un mobil uygulaması da bulunuyor. Toyzz Shop mobil indirerek oyuncak dünyasını avucunuza alın. Barbie, LEGO, L.O.L, Hot Wheels, Fisher Price ve daha birçok popüler markanın oyuncakları parmaklarınızın ucunda. Üstelik mobil uygulamaya özel fırsatlarla! Hızlı teslimat, güvenli alışveriş özelliğiyle en yeni oyuncaklara Toyzz Shop’un orijinal ürün garantisiyle sahip olun. Hemen yukarıdaki Toyzz Shop Mobil İndir butonuna dokunun, uygulamayı iPhone’unuza indirin ve oyuncak alışverişine başlayın.

Toyzz Shop Mobil İndir

Toyzz Shop uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde Türkiye’nin en büyük oyuncak mağazası artık her yerde yanınızda olacak. Toyzz Shop’un eşi benzeri olmayan kategori ve ürün çeşitliliiği mobil uygulamada da size oyuncak alışverişinin en eğlenceli halini sunuyor. Bebek oyuncakları, eğitici oyuncaklar, hobi oyuncakları, oyuncak bebekler, kutu oyunları, çocuk kitapları, karakter ve hayvan figürleri, arabalar, akülü arabalar bisikletler, scooterlar, dronelar, oyun setleri, kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve çok daha fazlası mobil uygulamada keşfedilmeyi bekliyor! En sevdiğin oyuncak markaları binlerce farklı oyuncak seçeneği ile Toyzz Shop’ta sizi bekliyor.

Bildirimleri aktif etmeyi unutmayın! Toyzz Shop’un mobil uygulamaya özel fırsatlarından anında haberdar olmak için bildirimleri açmanız önemli. Kampanya dönemleri ve uygulamaya özel fırsatlar ile hesaplı alışverişin keyfini çıkarın. Çocuğunuzun, kardeşinizin düşlediği oyuncağa sahip olması için yapmanız gereken tek şey Toyzz Shop uygulamasını kullamak.