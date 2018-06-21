Mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan simülasyon oyunu Trade Island, oldukça eğlenceli bir yapıya sahiptir.

Güneşli bir adada yer alacağımız oyunda, zengin bir işadamı olmaya çalışacağız. Ada içerisinde evler, mağazalar ve aktivite alanları inşa ederek dışarından turist çekmeye çalışacak ve adanın nüfusuzu artırmaya çalışacağız. Sürükleyici yapısı ile mobil platformda kısa sürede yükselişe geçmesi beklenen oyunda, grafiklerde kusursuzdur.

Android ve İOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan yapımda hemen hemen her ayrıntı düşünülmüş durumda. Oyun içerisinde yolcular için taksi durakları inşa edecek, açlıklarını gidermek içinde çeşitli lokanlatalar inşa ederek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Oyun içerisinde oldukça eğlenceli dakilar bizleri bekliyor olacak.

Yaptığımız yatırımlar ne kadar doğru ve makul olursa o kadar başarılı bir işadamı olma yolunda ilerleyeceğiz. Game Insight tarafından geliştirilen yapım, rengarenk bir atmosfere sahip olarak karşımıza çıkıyor. Hareketli dakikaların yaşandığı oyunda, bizleri çeşitli görevlerde bekliyor olacak. Oyuncular bu görevler ile daha hızlı tecrübe sahibi olabilecekler. Trade Island, tamamen ücretsiz bir simülasyon oyunudur.