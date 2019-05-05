Ticaretin merkezi haline gelmiş sevimli bir kasabaya yöneticilik yaparak, çeşitli üretim alanları ve yerleşim mekanları oluşturabileceğiniz Trade Town, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Eğlenceli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı binalar inşa ederek kasabayı güzelleştirmek ve üretim alanında yeni faaliyetlerde bulunarak ticaret hacmini genişletmektir. Uzak bölgelere ürün ihraç etmek için üretimi arttırmalı ve deniz yolunu kullanarak ürünleri sahiplerine ulaştırmalısınız. Yeni fabrika ve üretim alanları kurarak maksimum seviyede gıda üretmeli ve gelirinizi arttırarak kasabayı daha da geliştirmelisiniz. Ürettiğiniz gıdaları eşeklerle gemilere taşıyabilir ve daha sonra hedef bölgelere ulaştırabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Trade Town, ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.