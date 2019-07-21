Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya da devam eden Trade Tycoon Billionaire mobil bir simülasyon oyunudur.

Aksiyondan uzak bir atmosferde oyuncuları iş adamı olma yolunda ilerleten yapımda dünyanın en zengin insanı olmaya çalışacağız. Holdingler kuracağımız oyunda iş zekamızı geliştirecek ve başarılı işlere imza atmaya çalışacağız.

Oyun içerisinde oldukça zengin bir yapı bizleri bekliyor olacak. Kâr amacında olacağımız yapımda birbirinden farklı işlere imzalar atacak, al sat yapacak, servetimizi büyütebilmek için dünya çapında turlara çıkacağız. Oyuncular zenginlik yolunda ilerlerken üretimlerde yapacak ve ticaret ile uğraşacaklar.

Basit içerikleri ve kolay oynanabilir yapısı ile Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım, tamamen ücretsiz olarak oynanıyor.