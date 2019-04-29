Traffic Run, düşük seviye grafiklere sahip olmasına karşın eğlenceli oynanış sunan araba sürme oyunu. İnternet bağlantısını kapatıp da oynayabileceğiniz oyunda trafikteki araçlara çarpmadan, kazasız belasız bitiş çizgisine varmaya çalışıyorsunuz. Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde oynanabilecek, zaman geçirmek için birebir mobil oyunlardan.

iOS platformunda 100MB civarı boyuta sahip low poly (düşük poligon) stili görselleriyle dikkat çeken araba oyunu Traffic Run’da trafiğin oldukça yoğun olduğu saatlerde yoldasınız. Trafik, sürekli akıyor. Trafikteki araçların hızınızı kesmesi yetmezmiş gibi bir de tren rayları, köprüler gibi engeller karşınıza çıkıyor. Her bölümde kaza yapmadan varış noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Arabanın kontrolünü sağlamak çok çok basit. Gerçekçi sürüş yok! Parmağınızı çektiğiniz anda araba duruyor. Bölüm geçtikçe hem varış noktası ile aranızdaki mesafe hem de trafikteki araç sayısı artıyor.