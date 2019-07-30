TrafficTrip!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olan TrafficTrip!, akmakta olan trafiğin içerisine arabalar yerleştirerek puanlar kazanmaya çalıştığınız bir oyundur. Basit kontrolleri ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda doğru zamanlamayı ayarlamanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda en iyi sonuçları elde etmek için çaba göstermelisiniz. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz TrafficTrip! oyunu sizleri bekliyor.

TrafficTrip! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.