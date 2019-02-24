Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve çeşitli işler yaparak para kazanabileceğiniz Trailer Park Boys: Greasy Money, simülasyon oyunları arasında kalitesini ve farkını belli ediyor.

Gazino, otopark, restoran, benzin istasyonu gibi onlarca farklı ticaret alanı oyun içerisinde yer almaktadır. Bu işletmelerde çalıştırabileceğiniz birçok farklı işçi bulunmaktadır. İşçilere çok az para ödeyerek onların sırtından geçinebilir ve yüksek miktarda para kazanabilirsiniz. Ayrıca oyunda yeni bölümleri aktifleştirmek ve ekstra para kazanmak için karakter kartları bulunmaktadır. Bu kartları toplayarak büyük bir koleksiyon oluşturabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Anlaşılır menüsü ve etkileyici grafik tasarımının yanı sıra, kolay kontrolü ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda asıl amaç çeşitli işlerde çalışarak para kazanmaktır. Dilerseniz yerinize çalışacak işçiler bulabilir ve onlar aracılığıyla para kazanabilirsiniz. Çalıştığınız işyerlerinde patronlarla aranızın iyi olması gerekiyor. Aksi halde hapse düşebilir ve para kazanmaktan mahrum kalabilirsiniz.

Binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Trailer Park Boys: Greasy Money, her geçen gün daha fazla oyun severin ilgisini çekmeyi başarmış gibi gözüküyor.