İndir 128.80 MB
Trailer Park Boys: Greasy Money 1.12 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Simülasyon
  5. Trailer Park Boys: Greasy Money - İOS İçin Simülasyon Oyunudur

Trailer Park Boys: Greasy Money

1.12
ios
Trailer Park Boys: Greasy Money
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Birçok farklı işle meşgul olarak yüksek meblağlar kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve çeşitli işler yaparak para kazanabileceğiniz Trailer Park Boys: Greasy Money, simülasyon oyunları arasında kalitesini ve farkını belli ediyor.

Gazino, otopark, restoran, benzin istasyonu gibi onlarca farklı ticaret alanı oyun içerisinde yer almaktadır. Bu işletmelerde çalıştırabileceğiniz birçok farklı işçi bulunmaktadır. İşçilere çok az para ödeyerek onların sırtından geçinebilir ve yüksek miktarda para kazanabilirsiniz. Ayrıca oyunda yeni bölümleri aktifleştirmek ve ekstra para kazanmak için karakter kartları bulunmaktadır. Bu kartları toplayarak büyük bir koleksiyon oluşturabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Anlaşılır menüsü ve etkileyici grafik tasarımının yanı sıra, kolay kontrolü ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda asıl amaç çeşitli işlerde çalışarak para kazanmaktır. Dilerseniz yerinize çalışacak işçiler bulabilir ve onlar aracılığıyla para kazanabilirsiniz. Çalıştığınız işyerlerinde patronlarla aranızın iyi olması gerekiyor. Aksi halde hapse düşebilir ve para kazanmaktan mahrum kalabilirsiniz.

Binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Trailer Park Boys: Greasy Money, her geçen gün daha fazla oyun severin ilgisini çekmeyi başarmış gibi gözüküyor.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü