Oyunculara sunduğu simülasyon oyunlarıyla dikkat çeken Ovidiu Pop, iOS yepyeni bir oyun sundu. Mobil pazarda pek rastlanmayan bir oyun olan Train Driver 2018'de koltuğunuza oturuyor ve gerçek bir makinist gibi treni yönlendirebiliyorsunuz. Kuzey Amerika'da geçen bu zorlu seyahatlere hazır mısınız?

Pek çok türde tren sürmenize izin veren Train Drive 2018'de beşe yakın gar bulunuyor. Uzun yolculuklarda treninizi sürmeli ve size verilen görevleri doğru zamanlamayı yaparak yerine getirmelisiniz. Bunun dışında buharlı, dizel ya da elektrikli lokomotifleri kullanabileceğiniz oyunda, tercihe bağlı olarak farklı vagonlar almanıza izin veriliyor. Örneğin; insanları taşıdığınız trenlerde daha çok mola veriyor ve insanların inmesine-binmesine olanak sağlıyorsunuz. Yani bu sayede pek çok farklı yolculuk gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca farklı hava koşullarına ve başarılı animasyonlara sahip olan Train Driver 2018'in grafikleri de oyuncuları üzmeyecek kalite olduğunu belirtmek gerekiyor.

Çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla rekor kapıştırabileceğiniz oyunda treninizin durumu, geldiğiniz süre gibi etmenler sizin puanınızı olumlu veya olumsuz etkiliyor. Bu anlamda eğlencenizi pekiştiren oyunun kontrol teknikleri de gayet sade bir şekilde hazırlanmış.

Train Driver 2018 Özellikleri