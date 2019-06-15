Train Taxi

Bir seviyeyi tamamlamak için tüm insanları toplayın. Ne kadar çok yolcunuz olursa, tren o kadar uzayacak. Fakat tren kuyruğunun farkında ol, çarpışmayı önle. Yaşanacak her çarpışma trenini koparacaktır.

Bu mantık bulmacasında, tek bir göreve sahip olacağınız düzinelerce heyecan verici tren seviyesi sizi bekliyor. Belli bir rota planlamanın yanı sıra bir dizi eşit derecede önemli faktörü de dikkate almayı unutmayın. Yavaş bulmaca hayranıysanız sadece zaman geçiremeyeceğiniz, aynı zamanda beyninizi çalıştırabileceğiniz bu oyun tam size göre.

Ne kadar çok yolcu alırsan tren o kadar uzun olacak. Tüm yolcular sizi bekleyene kadar harita üzerinde hareket etmeniz gerekiyor. Oyunun sonunda ise trenindeki herkesi yakalamanın zamanı gelecek ve seviye atlayacaksın.

