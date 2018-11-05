Mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Transit King Tycoon bir simülasyon oyunudur.

Mobil platformun yeni tanıdığı BON Games ekibi tarafından geliştirilen Transit King Tycoon, rengarenk atmosferi ile bizlere keyifli bir oynanış atmosferi sunuyor. Oyun içerisinde yollar inşa edecek, madenlerden ve çiftliklerden mallar alacak, şehirlere ve fabrikalara ulaştırmaya çalışacağız.

Kendimize ait bir adada şehir kuracak ve refah seviyesini artırmaya çalışacağımız mobil simülasyon oyununda daha fazla kaynaklar bularak kar etmeye çalışacak ve daha gelişmiş araçlar satın alabileceğiz. Ekonomi alanında süper bir güç haline dönüşecek ve daha fazla mal imal ederek bu alandaki başarımızı gözler önüne sereceğiz.

Birbirinden farklı araçlar ile filo meydana getirecek ve sevkiyatların kusursuz olabilmesi için çift şeritli yollar inşa edeceğiz. Zengin içerikleri ve rengarenk atmosferi ile her kesime hitap edecek olan Transit King Tycoon’da tecrübeler edinecek ve yeni kararlar da alabileceğiz. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan yapım şuanda 500 binden fazla oyuncu tarafından aktif olarak oynanıyor.

Yapım 4.1 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.