Trap Labs, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Trap Labs, zorlu seviyeleri tamamlayıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Farklı oyun modlarına sahip olan oyunda gerçek zamanli mücadelelere dahil olabiliyorsunuz. Hikaye tarzı bir oynanışa da sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Karakterinizi özelleştirerek daha renkli bir deneyim de yaşayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Trap Labs oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.