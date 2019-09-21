İndir 83.00 MB
Trap Labs 1.2.0.6 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Trap Labs - iOS için Aksiyon Oyunu

Trap Labs

1.2.0.6
ios
Trap Labs
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Trap Labs 1 - 1
Trap Labs 2 - 2
Trap Labs 3 - 3
Trap Labsb 4 - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika vakit sunan bir mobil aksiyon oyunu

Trap Labs, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Trap Labs, zorlu seviyeleri tamamlayıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Farklı oyun modlarına sahip olan oyunda gerçek zamanli mücadelelere dahil olabiliyorsunuz. Hikaye tarzı bir oynanışa da sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Karakterinizi özelleştirerek daha renkli bir deneyim de yaşayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. 

Trap Labs oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.