Trash Up oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir basket oyunudur.

Oyun çoğumuzun alışık olduğu çalışma masası veya ofis masası sayılabilecek bir ortamda oynanmaktadır. Bu tür ortamlarda hepimizin sevdiği çöpe basket atma oyunu şimdi cihazlarınızdan oynayabileceksiniz.

Oyunda yapmanız gereken tek şey çizgiyi takip ederek çöpü kovaya atmak. İşte bu kadar basit. Gündelik yaşamın oyunu sayılabilecek bu eğlenceli oyuna kendinizi kaptırabilirsiniz. Trash Up oyununu boş vakitlerinizi değerlendirmek için oynayabilirsiniz.

Eğlenmek şimdi çok kolay.

Ne kadar basket o kadar mutluluk.

İçinizde yatan basketçi ruhu çıkarmanın tam sırası. Bütün seviyeleri geç ve en iyi basketçi sen ol.

Oynayan herkese Başarılar dilerim.

Trash Up oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.