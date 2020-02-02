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Traveling Blast 1.1.8 (ios)
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  5. Traveling Blast - İOS İçin Bulmaca Oyunudur

Traveling Blast

1.1.8
ios
Traveling Blast
ÜCRETSİZ
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100’lerce farklı seviyedeki bulmacayı çözeceğiz.

Traveling Blast Ekran Görüntüleri - 1
Traveling Blast Ekran Görüntüleri - 2
Traveling Blast Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

WhaleApp LTD tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Traveling Blast şuanda erken erişim oyunu olarak oynanmaya devam ediyor. 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım eğlence yüklü yapısı ile oyunculara 100’lerce farklı seviyeyi deneyimleme fırsatı sunuyor.

Kolaydan zora doğru farklı seviyeleri deneyimleyerek ilerleyeceğimiz oyun da sayısız ödülde bizleri bekliyor olacak. Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım hızla kitlesini artırmaya devam ederken oyunculara ilerleyen seviyelerde dünyanın farklı noktalarındaki şehirleri de görme fırsatı veriyor.

Zengin bir içeriğe sahip olan başarılı yapım şuana kadar incelemelerde de oyuncuları tatmin etmeyi başardı. Traveling Blast ilerleyen haftalarda tam sürüme geçiş yapacak.

Oyun 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Oyunda farklı seviyelerde bulmacalar yer alıyor.

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