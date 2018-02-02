Treasure Raiders: Zombie Crisis, iOS platformunda ateş etme, aksiyon, bulmaca elementlerini bir araya getiren aksiyon yüklü bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Anime severlerin daha fazla keyif alarak oynayacağını düşündüğüm TPS oyununda hazine avına çıkan karakterlerin yerine geçiyoruz.

Gizemli eski mezarlar, ürkütücü eski kaleler, tuzaklarla dolu laboratuvarlarda bulunmamızın tek bir sebebi var: Hazine. Kahramanlarımızı bir anda zengin edecek birbirinden değerli taşlarla dolu hazine sandıkları şeytani güçler tarafından korunuyor. Oyunun adından sadece zombilerle karşılaşacağınızı düşünebilirsiniz ancak hazine arayışınızda engel teşkil edecek tek güç zombiler değil. Farklı türde birbirinden çirkin canlılardan ölümcül tuzaklara atlatmanız gereken birçok şey var. Neyse ki; eşsiz yeteneklere sahip karakterleri yönetiyorsunuz. Bilim kurgu filmlerinde gördüğünüz geleceğin silahları mevcut ve silahları geliştirebiliyorsunuz.

Treasure Raiders: Zombie Crisis Özellikleri: