Çevrimiçi ve çevrimdışı oynama modlarına sahip olan Trials of Heroes: Idle RPG yepyeni bir rol oyunu olarak karşımıza çıktı.

Oynaması ücretsiz olarak Android ve iOS platformu oyuncularına sunulan Trials of Heroes: Idle RPG kalıcı bir internet bağlantısı eşliğinde oynanabiliyor. 100’den fazla farklı karakterin yer aldığı oyunda dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile karşı karşıya gelecek ve savaşlardan galibiyet ile ayrılmaya çalışacağız.

Çeşitli klanlar da kurabileceğimiz oyunda işbirliği yapabilecek ve rakip oyuncular karşısında daha etkili bir hale gelebileceğiz. Oyuncular seçtikleri karakterlerin seviyesini yükselterek daha etkili bir hale gebilecekler.

Başarılı grafik açılarına sahip olan oyunda rengarenk içerikler ve yoğun bir görsel efekt bizleri karşılıyor olacak. Oyuncular sürükleyici bir savaş deneyimi yaşayacaklar.

Trials of Heroes: Idle RPG günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.