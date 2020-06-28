Hem gizemli hem de sürükleyici bir hikâyeye ev sahipliği yapan Trick Art Dungeon kitlesini hızla artırmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformunda macera oyunu olarak lansmana çıkan Trick Art Dungeon’da müzede kaybolan bir çocuğu ailesine kavuşturmaya çalışacağız.

Ebeveynini kaybetmiş bir çocuğun müzeden çıkmasını ve ailesini aramasına yardımcı olarak onun tehlikelerle yüzleşmesinin önüne geçeceğiz. Onlarca farklı zorluğun yanı sıra benzersiz tehlikelerin de yer aldığı yapım da oldukça zengin bir içerik yapısı bizleri bekliyor olacak.

Basit kontrollerin de yer aldığı oyun da hikâyenin derinliği bilinmeyenleri de karşımıza çıkaracak.

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen macera oyunu, yepyeni içerikler de alıyor.