Trick Me, Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz beyin yakıcı özelliği bir hayli fazla olan bir bulmaca oyunudur.

Zorlu bölümleri ve şaşırtıcı sorularıyla ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmalı ve sıra dışı sorulara cevap vermelisiniz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda zorlu bölümleri çözerek ilerlemeniz gerekiyor. Beyin gücü gerektiren soruları çözmek için bir hayli fazla ter dökebileceğinizi de söyleyebilirim. Farklı düşünmeye iten oyunda hem becerilerinizi sınıyor hem de dikkat seviyenizi sınıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda ne kadar zeki olduğunuzu ölçebiliyorsunuz. Şaşırtıcı ve eğlenceli soruların yer aldığı oyunda zekanızın sınırlarını zorlayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Trick Me sizin için biçilmiş kaftan bir oyun.

Trick Me oyununu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.