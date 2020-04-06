Heyecan dolu mücadele ve yoğun tempolu strateji harikası. Dünyanın en büyük savaş efendisi olma yolunda savaşın, güçlü kahramanlar edinin.

Tricky Castle'da, bir labirente benzeyen karmaşık kaleden bir yol bulmaya çalışan cesur ve büyüleyici bir şövalye ile tanışacaksınız ve sadece siz, yetenekleriniz ve yaratıcılığınız kahramanın eve dönmesine yardımcı olacak.

Eğer koloniler kurmak ve işçi kiralamak istersen daha fazla altın kazanabilirsiniz. Benzersiz ekipmanlarla kahramanların gücünü geliştirin ve en iyisini yaratın. Yeni ekipmanlarınız özellikleri kombine edin. Tricky Castle; şık ve renkli grafikler, bağımlılık yapıcı, klasik bir haritanın sıcak atmosferi ve düzinelerce farklı seviye ile sizi memnun edecek.