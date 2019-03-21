Tricky Taps, yuvarlanan topu tuzaklardan atlatmaya çalıştığınız mobil arcade - bulmaca oyunu. Crazy Labs’in iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı oyun, basit görsellerine rağmen kendisine bağlıyor. Beceriye dayalı, biraz da düşündüren bölümler içeren top yuvarlama oyunu, zaman geçirmek için birebir. Ücretsiz indirilebilir olmasının yanında ufak boyutlu, internet bağlantısı da gerektirmiyor.

Bulmaca oyunlarında çok iyi olduklarını söyleyen mobil oyuncular için hazırlanan Tricky Taps’de tamamen kontrolünüzde olmayan bir top ve onlarca tuzakla örülü bir platformdan başka bir şey yok. Farklı oyun modları yok, kimseyle kapışmıyorsunuz, can, hamle ve süre sınırlaması gibi kısıtlamalar da yok! Yuvarlanan topu kontrolünüz altına alıp tuzakları geçmeye çalışıyorsunuz. Oyunda kaldıraçlar büyük önem taşıyor. Bunlara ufak dokunuşlar yaparak topun yuvarlanacağı yönü ayarlıyorsunuz. Boşluğa düşer ya da sivri objelere dokunursanız, oyun sonlanıyor. Her bölüm farklı ve zorluk seviyesi hızla yükseliyor.