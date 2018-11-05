Askerler, Trigger Kahramanlarına karşı çıkan tüm düşman ordularına doğru yol almaya hazır mısınız? Bu yolda Red'e yardım et ve arkadaşları sevgili gezegen Orbitus'u Shogun Inc. adlı kötü mafyanın paralı askerlerinden geri al.

Tek tuşla kontrolün sağlandığı oyunda silahınızı yönetin ve düşmanlarınızı öldürün. Örneğin; lazer silahların kullanın ve uzun menzilli düşmanları seçip onları yok edin. Ayrıca oyunda vampir yeteneği gibi, önce sağlığı iyileştirmeye yardımcı olanlara odaklanın. Ardından silah gücünüzü geliştirmeniz gerekiyor.

Başarılı hikayeye ve özgün oynanışıyla dikkat çeken Trigger Heroes'deki amacınız düşmanları öldürüp Red ve diğerlerini kurtarmak olacak. Ona ve arkadaşlarına bu yolda yardımcı olmalı ve düşmanlara karşı saldırıda bulunmalısınız

Trigger Heroes Özellikleri