50'den fazla kattan oluşan Triglav kulesine girin prensesin yakalandığı en üst katın kilidi için bir sonraki kata kapıları açan anahtarları arayın, gizemleri çözün ve yaratıkları yenin. Hemen ardından anahtarları bulduğunuzda bir üst kata çıkın ve 50. kata geldiğinizde prensesi kurtarın.

Oyunda merdivenin kapısını açan anahtarı elde ederek üst kata ulaşmaya çalışın. Ancak 50 katlı kulenin içindeki katların yanı sıra, yeraltı ve kulenin dışındaki harita alanı dahil olmak üzere zengin çeşitlilikteki dünyayı da arayabilirsiniz. Ayrıca silah, zırh ve aksesuar gibi ekipmanları farklı yollarla birleştirerek çeşitli oyun stilleri yaratabilirsiniz. Böylelikle karakterinizi kişiselleştirir ve oyuna renk katabilirsiniz. Hadi 50. kata ulaşın ve prensesi kurtarın!

Karakterinizi 3 ana sınıftan seçebilirsiniz. Ord SwordMaster sınıfı kılıç, kalkan ve büyük bir saldırı ve savunma becerileri dengesiyle donatılmış bir sınıftır. AxeMaster'lar iki elli bir balta ve tek bir darbe ile düşmanı yenme gücü ile donatılmış bir sınıftır. DaggerMaster'lar ise her elinde bir hançer ve mükemmel çeviklik ile donatılmış bir sınıftır.