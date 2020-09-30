Trip.com (iOS), uygun fiyattan otel, uçuş, tren rezervasyonu yaptırmanıza yardımcı olan bir seyahat uygulaması. Hemen Trip.com uygulamasını telefonunuza indirin, bir sonraki seyahatiniz için en iyi fırsatları bulun!

Trip.com Nedir?

Ödüllü çevrimiçi seyahat acentesi Trip.com, 400 milyondan fazla üyesiyle dünyanın lider online seyahat acentesidir. 200 ülke ve bölgede bulunan 1.2 milyonun üzerinde otel ile müşterilerine harika bir konaklama seçimi sunar. Geniş kapsamlı uçak ağları, dünya genelinde 5000’den fazla şehri birbirinee bağlayan 2 milyonun üzerinde ayrış uçuş rotasına sahip. Seyahatinizi planlarken yaşadığınız sorunları çözmek için 7/24 ulaşabileceğiniz müşteri hizmetleri (İngilizce) destek vermektedir.

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Uçuşlar - Rezervasyon ücreti ödemeden uygun fiyata dış hat ve iç hat uçuşları

- Rezervasyon ücreti ödemeden uygun fiyata dış hat ve iç hat uçuşları Oteller - Dünya çapında 1.2 milyonun üzerinde otel, hotel, resort ve daire arasından seçim yapma

- Dünya çapında 1.2 milyonun üzerinde otel, hotel, resort ve daire arasından seçim yapma Trenler - Birleşik Krallık, Almanya, Çin Anakarası, Tayvan ve Kore için bilet rezervasyonu

Trip.com, çok ucuz fiyattan otel, uçuş ve tren rezervasyonu yaptırmanızı kolaylaştırır. En güncel fırsatlar, size özel teklifler, ücretsiz uçuş ve otel rezervasyonu ve daha fazlası Trip.com mobil uygulamasında.