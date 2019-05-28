Gameplete tarafından geliştirilen Triple Fantasy ücretsiz bir mobil kağıt oyunudur.

Hem Android hem de İOS platformunda toplamda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapımda oyuncular kartlar arasından seçimler yapacak ve kendi karakterlerini belirleyecekler. Piksel grafiklerin yer aldığı yapımda görsel efektler de yer alırken aynı zamanda oyunculara sürükleyici bir oynanış atmosferi sunuluyor.

Sıra tabanlı olarak oynanabilen yapımda oyuncular seçtikleri karakterler ile devasa yaratıklara karşı mücadele edecek ve onları avlmaya çalışacaklar. Görsel efektler ile desteklenen yapımda oyuncular kart sınıfları arasında geçişler de yapabilecekler.

Kartları yükselterek daha güçlü bir yapı elde edeceğimiz oyunda büyüleyici bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme skor puanı elde eden yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.