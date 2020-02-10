Trivia.io, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Harika deneyim sunan bir arcade oyunu olarak dikkat çeken Trivia.io oyununda hem bilginizi sınıyor hem de keyifli deneyim yaşayabiliyorsunuz. Sevimli karakterlerinizi kullanarak zorlu sorulara cevap veriyor ve son adamınız kalana kadar oyuna devam ediyorsunuz. Bilgi seviyenizi de geliştirebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda zevkli zaman geçirebileceğinizi söyleyebilirim. Renkli görselleriyle de ön plana çıkan Trivia.io oyunu mutlaka telefonlarınızda yer almalı.

Yanlış cevap vermemek için son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor.

Trivia.io oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.