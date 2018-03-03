Şaka oyunlarının ilk yapımlarından olan Troll Face, yepyeni bir sürümüyle iOS kullanıcılarına sunuldu. Trollerle ve eşek şakalarıyla dolu bu kafa karıştırıcı oyun, telefonunu duvara fırlattıracak kadar gıcık. İlk yapımdan daha fazla şakaya ve eğlenceye sahip olan bu oyunda 35'ten fazla bölüm yer alıyor.

Gerçek bir trolleme macerasına hazırlan. Dar şortlu, maceracı, sallanan maymun bebeklerle trolle, İtalyan tesisatçının yarış arabasını çal, hırsızlığın, cinayetin ve kargaşanın hüküm sürdüğü tüm şehirlere eşek şakası yap ve kuşları sebepsiz yere uyuz et. Çılgın eşek şakalarını çözerek akşam yemeği için bir tavuk kazanacak mısın yoksa akıl hastanesini mi boylayacaksın? Tamamlamadığın tüm seviyeler için intikam zamanı.

Gerçekten eğlenceli bir oyun olan Troll Face, oyuncunun görsel zekasını da ön plana çıkartıyor. Eğer çok zorlanırsanız, ipucularını kullanmayı unutmayın. Ancak 35 bölüm olduğu için ipuçlarını birden bitirmeyin. Bol bol eşek şakası yapmaya hazır mısın?

Troll Face Quest Video Games 2 Özellikleri