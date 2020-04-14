Çocuklarınızın hayal gücünü geliştirmek ve sanatsal gelişimini artırmak istiyorsanız, TRT Animasyon Stüdyosu uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Kurgulama, hikaye anlatımı, hayal gücü zenginliği, içerik üretme, yaratıcılık ve teknolojik araç kullanım kabiliyeti gibi kazanımlar sunan TRT Animasyon Stüdyosu uygulamasında, çocuklarınızla birlikte birbirinden farklı çizgi filmler oluşturabilirsiniz. Objeler, arka planlar ve aksiyonları kullanarak çocuklarınızın hayal gücü ile bir şeyler anlatabilmesine olanak tanıyan TRT Animasyon Stüdyosu uygulamasında, çizgi filmlere müzik ekleme, ses kaydı ekleme ve doğa sesleri ekleme gibi seçenekler de bulunuyor.

Reklamsız olarak sunulan ve çocuklarınızın güvenle kullanabileceği içerikler sunan TRT Animasyon Stüdyosu uygulamasında, 4 yaş ve üzeri çocukların yaratıcılığını ve sanatsal gelişimini artırabilmek mümkün hale geliyor. Çocuklarınızla birlikte kullanmanız tavsiye edilen TRT Animasyon Stüdyosu uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.