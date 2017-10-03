TRT Hayri Uzayda, çocuklara uzayı ve gök cisimlerini öğreten ücretsiz iPhone ve iPad oyunu. Telefon ve tabletinizde oyun oynamaya meraklı ufaklık için indirebileceğiniz eğitici nitelikte, TRT Çocuk’un her oyunu gibi çocuk psikologları ve öğretmelerle birlikte geliştirilmiş güzel bir mobil oyun.

Uzayda gezerken komşu gezegenleri, yıldızları, güneş sistemini ve diğer gök cisimlerini tanıtan oyunda Bizim Rafadan Tayfa’nın Hayri’si karşımıza çıkıyor. Uzayın derinliklerinde şanlı Türk bayrağını dalgalandıran karakterimiz gezdikçe yeni şeyler öğreniyoruz. Renkli noktacıkları takip ederek yolumuzu buluyor, ulaştığımız her noktada değerli taş kazanıyoruz. Değerli taşları yeni uzay gemileri satın almak için kullanıyoruz.

6 yaş ve üzeri çocukların oynarken araştırma, sorgulama, merak duygularını geliştirecekleri, çizgi film stili görsellere sahip mükemmel bir uzay oyunu TRT Hayri Uzayda. Güvenilir ve reklam barındırmaya içeriklere sahip olduğunu unutmadan söyleyeyim.