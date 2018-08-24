TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü uygulaması ile iOS cihazlarınızdan Türk dilinin lehçelerinde çeşitli kelimelerin nasıl yazıldığını ve söylendiğini öğrenebilirsiniz.

Türk dili zamanla tarihsel ve siyasal nedenlerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle birbirinden ayrılmıştır. Türkiye Türkçesi, Azerice, Türkmence, Özbekçe, Kazakça ve Tatarca ise en çok bilinen Türk lehçeleridir. TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü uygulaması da Türk dilinin lehçeleri olan Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Türkçeleri nde çeşitli kelimelerin yazılışlarını ve telaffuzlarını öğrenebilmenizi sağlayan oldukça etkili bir kaynak diyebilirim.

Merak ettiğiniz herhangi bir kelimeyi arama bölümünden sorguladıktan sonra arama sonuçlarında üç lehçedeki yazılışlarını ve telaffuzlarını görebilirsiniz. Bunun yanında, aradığınız kelimelere benzer kelimeleri de arama sonuçlarında sizlere sunan uygulamada, ekranın alt kısmında ise kelimenin anlamını inceleyebilirsiniz. Eğer siz de Türk dilinin lehçelerindeki yazım ve telaffuz farklılıklarını incelemek istiyorsanız, TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.