Truck Stars AR, canavar kamyonların sizin belirlediğiniz arenalarda birbirine girip hayatta kalma mücadelesi verdiği bir artırılmış gerçeklik oyunu. ARKit desteği sunan iOS cihazlarda (iPhone ve iPad) oynanabiliyor. Kuralların olmadığı, tüm oyuncuların rakiplerini saf dışı bırakmaya çalıştığı harika bir AR oyunu.

Canavar kamyon yarış oyunlarını seviyor, artırılmış gerçeklik teknolojisini de çekici buluyorsanız şu an için telefon/tablette oynayabileceğiniz en iyi canavar kamyon oyunu Truck Stars AR. Artırılmış gerçeklik oyunu olduğundan geliştiricinin belirlediği arenalar yerine kendi seçtiğiniz arenalarda diğer oyuncularla bir araya geliyorsunuz. Arenaya girmenizle birlikte geri sayım başlıyor. Amacınız; diğer yarışçıların araçlarını hurdaya çevirmek. Yani bol çarpmalı, vurdulu kırdılı aksiyon yüklü bir oyun. Bu arada heyecanı artırmak adına çeşitli güçlendiriciler mücadele esnasında arenaya bırakılıyor.