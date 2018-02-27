TrueMotion uygulaması ile iOS cihazlarınızdan aile bireylerinizin araç kullanımlarını izleyebilirsiniz.

Sürüş ve sürücü güvenliği için geliştirilen TrueMotion uygulaması, aile bireylerinizin trafikteki durumunu öğrenmeniz için etkili bir çözüm yolu sunuyor. Eşiniz, çocuğunuz, anne ve babanız gibi istediğiniz kişileri uygulamaya ekleyerek anlık konumunu görebileceğiniz uygulamada, ortalama ve anlık hızlarını da görebilmeniz mümkün. Araç kullanımlarına 100 üzerinden puan da veren TrueMotion uygulamasında, çeşitli aksilik durumlarından da anında haberdar olabilirsiniz.