TrueMotion uygulaması, sevdiklerinizin trafikteki durumunu kontrol etmenizi sağlıyor.
TrueMotion uygulaması ile iOS cihazlarınızdan aile bireylerinizin araç kullanımlarını izleyebilirsiniz.
Sürüş ve sürücü güvenliği için geliştirilen TrueMotion uygulaması, aile bireylerinizin trafikteki durumunu öğrenmeniz için etkili bir çözüm yolu sunuyor. Eşiniz, çocuğunuz, anne ve babanız gibi istediğiniz kişileri uygulamaya ekleyerek anlık konumunu görebileceğiniz uygulamada, ortalama ve anlık hızlarını da görebilmeniz mümkün. Araç kullanımlarına 100 üzerinden puan da veren TrueMotion uygulamasında, çeşitli aksilik durumlarından da anında haberdar olabilirsiniz.
Hız ortalamaları, trafik kuralları ve telefon kullanımı gibi kriterleri göz önünde bulunduran TrueMotion uygulaması, ehliyetini yeni alan ve size kendini ispatlamaya çalışan çocuklarınız için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Takip ettiğiniz kişilerin araç kullanım esnasındaki dikkat dağınıklıkları, agresif sürüşler, yüksek hız ve tehlikeli durumlar gibi raporlara da ulaşabileceğiniz TrueMotion uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
YORUMLAR