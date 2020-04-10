Facebook Tuned, sevgililer için mobil uygulamalar arasında. Sevgililerin ayrı oldukları zamanlarda birlikte oldukları gibi hissetmeleri için tasarlanmış bir mobil uygulama Tuned. Facebook, Tuned’u siz ve sevgiliniz için özel bir alan olarak tanımlıyor. Facebook’un çiftlere özel mobil uygulamasında yaş sınırı (13+) olduğunu söylemeliyim.

Facebook’un çiftler için hazırladığı yeni uygulama Tuned, sevgilinizden ayrı olduğunuzda bile birlikteymişsiniz gibi hissetmenize yardımcı oluyor. İkiniz arasında özel, günlük tarzı deftere yazın. Spotify hesaplarınızı bağlayarak ikinizin şarkılarını ve özel çalma listelerini paylaşın. Ruh halinizi karşılıkla paylaşarak o gün nasıl hissettiğinizi gösterin. Birlikte çekildiğiniz özel ve kendi fotoğraflarınız, notlar, sesli mesaj paylaşın. Özel çıkartmalar ve reaksiyonlarla kendinizi ifade edin.

Facebook Tunes iOS Uygulaması Özellikleri