Tunnel Rush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli ve zevkli bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. Birbirinden zorlu engellerle donatılan bölümleri geçmeniz gereken oyunda dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir mobil oyun olan Tunnel Rush, zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Zorlu engellerle donatılan parkurların üstesinden gelmeniz gereken oyunda reflekslerinizi konuşturmalı ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız. Sürükleyici kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda kolay bir oynanış yer alıyor. Oyunda tek yapmanız gereken ekranın sağına ve soluna dokunarak engellerden kaçmak. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Sürekli değişen bölümlerin de yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Keyifli ve zevkli bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim Tunnel Rush oyununu mutlaka denemelisiniz.,

Tunnel Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.