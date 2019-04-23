Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden be gün geçtikçe daha fazla oyun severin ilgisini çeken Tunnel, bir top ile renkli tünellerde ilerleyerek çeşitli engelleri aşabileceğiniz ve yeni rekorlar kırabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyun içerisinde onlarca farklı top modeli ve sayısız engellerle donatılmış birçok zorlu parkur yer almaktadır. Tünelde hızla ilerleyerek topu engellerden kurtarmalı ve aşağı düşmeden hedefe doğru yol almalısınız. Bu sayede maksimum düzeyde puan toplayabilir ve yeni topların kilidini açabilirsiniz.

Rengarenk grafiklerden ve keyif verici ses efektlerinden oluşan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, topu tünelde ilerleterek engelleri aşmak ve olabildiğince puan toplayarak yolunuza devam etmektir. Hızlı düşünme ve karar verme yeteneklerinizi geliştirerek zorlu parkurlarda yarışabilir ve rekor puanlar kazanabilirsiniz. Ayrıca rekor paylaşma özelliği sayesinde kırdığınız rekorları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun severlere sunulan Tunnel, stres giderebileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.