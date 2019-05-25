Arabalarla akrobatik hareketler yaparak futbol sahasında kıyasıya bir mücadele vereceğiniz ve gol atmak için nefes kesen yarışlara katılabileceğiniz Turbo Lig, milyonlarca oyun severin keyifle oynadığı sıra dışı bir yarış oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı yarış arabaları kullanarak futbol sahalarında hız rekorları kırmak ve görsel şov yaparak topu ağlara göndermektir. Oyun, sıradan yarış oyunlarından farklı bir konuya ve tasarıma sahiptir. Rakiplerinizi geçerek topu kontrol etmeli ve gol atarak maçları kazanmalısınız. Gol atmak için kimi zaman tel örgüler üzerinde, kimi zaman havada ilerleyecek ve topu ağlara göndereceksiniz.

Oyun içerisinde farklı özelliklere ve şık tasarımlara sahip onlarca yarış otomobili bulunmaktadır. Araçlardan dilediğinizi seçerek zorlu maçlara çıkabilir ve rakiplerinizi geride bırakarak zafere ulaşabilirsiniz.

Mobil platformda yarış oyunları kategorisine yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Turbo Lig, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz macera dolu bir yarış oyunudur.