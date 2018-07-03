Türk Telekom Bi' Dünya Fırsat, tanınmış markaların dönem dönem uyguladığı indirim ve kampanyaları takip edebileceğiniz bir mobil uygulama. Türk Telekom bireysel mobil, internet veya ev telefonu abonesiyseniz bu uygulama akıllı telefonunuzda kesinlikle olmalı. Mağaza mağaza dolaşmadan, sitelerde kaybolmadan farklı birçok sektörden indirimler, size özel fırsatlar anında cebinizde.

Türk Telekom’un Bi’ Dünya Fırsat uygulamasını iPhone’unuza indirerek hem Türk Telekom müşterisi olarak sadece size sunulan kampanyaları hem de anlaşmalı onlarca markadan indirimleri daha kolay takip etme şansınız oluyor. Eğlence, teknoloji, aksesuar, mobilya, otel rezervasyonu, araç kiralama kısaca hayatınızı kolaylaştıracak avantajlar, indirimler, kampanyalar tek bir uygulamada. Kampanyalardan bildirimlerle haberdar ediliyorsunuz. İsterseniz haritadan da yakınınızdaki kampanyaları takip etme şansınız var.