Türk Telekom Online İşlemler uygulaması, Türk Telekom cep telefonu hattınız, internet aboneliğiniz ve ev telefonu hattınıza ilişkin tüm işlemleri tek bir uygulama üzerinden çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını iPhone’unuzda ve Apple Watch’unuzda kullanabilirsiniz.

Türk Telekom Online İşlemler İndir iOS

Türk Telekom Online İşlemler iOS uygulaması, üç bölümden oluşmaktadır. Mobil menüsünden, tarife ve paket kullanımızı grafiksel arayüz üzerinden görüntülemekten tarife değişikliği ve paket satın almaya, fatura ödeme işlemini gerçekleştirmekten kredi kartınızla kendi veya başkasının hattına TL yüklemesi yapmaya, hattınızı yurt dışı aramalara açıp kapamadan Siri ile lira göndermeye kadar Türk Telekom hattınıza ait birçok işlemi yapabilirsiniz. Evde İnternet menüsünden, kota sorgulama ve ek paket satın almaktan fatura bilgilerinizi görüp ödemeye, kampanyaları görüntülemekten güvenli internet profilinizi değiştirmeye, modemi yeniden başlatmaktan adsl şifresini değiştirmeye kadar Türk Telekom internet aboneliğinize ait pek çok işlemi yapabilirsiniz. Ev Telefonu menüsünden, görüşme detaylarınızı görüntülemekten ödenmemiş faturanızı ödemeye kadar Türk Telekom ev telefonu hattınıza ait işlemleri zahmetsizce yapabilirsiniz.

Türk Telekom Online İşlemler uygulaması Apple Watch desteği sunmaktadır. Apple Watch için özel tasarlanan Türk Telekom Online İşlemler ile son üç döneme ait fatura bilgilerinizi görüntüleyebilir, paketi bilgilerinizi görebilir, bulunduğunuz yere en yakın Türk Telekom bayisine yol tarifi alabilirsiniz.